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8 июня 2017, 16:25 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 3:1 одержала победу над командой Италии в полуфинале чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (игроки не старше 20 лет), который проходит в Южной Корее.

В матче за третье место сыграют команды Италии и Уругвая. Увеличить
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В составе победителей дублем отметился Доминик Соланке (66-я и 88-я минуты), также гол забил Адемола Лукман (77). У итальянцев отличился Риккардо Орсолини (2).

Ранее в другом полуфинале сборная Венесуэлы в серии послематчевых пенальти одержала победу над сборной Уругвая. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались венесуэльцы — 4:3.

Матч за третье место (Италия — Уругвай) и финал (Англия — Венесуэла) пройдут 11 июня в корейском городе Сувон.

Сборная России участия на турнире не принимала. Также в число 24 команд, стартовавших на чемпионате, не попали сербы, являющиеся действующими чемпионами, и бразильцы, проигравшие в финале прошлого ЧМ среди молодежи.
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