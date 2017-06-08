Венесуэла обыграла Уругвай в серии пенальти и вышла в финал ЧМ U-20

На стадионе «Тэджон Ворлд Кап» встречались Уругвай и Венесуэла. Оба мяча были забиты после перерыва.

На 49-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Венесуэлы, который реализовал Николас де ла Крус.

Подопечные Рафаэля Дудамеля сумели отыграться на 91-й минуте. Точный удар Самуэля Сосы позволил команде перевести игру в овертайм.

В последующие 30 минут победитель выявлен не был и всё решалось в серии пенальти, где удача улыбнулась Венесуэле (4:3).

Второй финалист определится в матче Италия — Англия, который состоится 8 июня. Начало — 14:00 мск.