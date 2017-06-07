Украина: провал запрограммирован? Как наши соседи сыграют против Финляндии?

Финляндия — Украина, 11 июня, 19:00 мск.

Положение после 5 туров: Хорватия — 11 очков, Исландия — 10, Украина и Турция — по 8. Финляндия и Косово — по 1.

Предстоящий в шестом туре отборочный матч к чемпионату мира по футболу-2018 в Тампере станет тестом на состоятельность для подопечных Андрея Шевченко. Поражение от сборной Финляндии сделает иллюзорными шансы сборной Украины реально бороться за выход в финальную стадию турнира четырехлетия.

Состав участников группы «I» изначально не предвещал сине-желтой дружине ничего хорошего. Четыре приблизительно ровных и равных соперника с той лишь разницей, что Хорватия и Исландия — на мажорной волне, Украина в застое и на спаде Турция. Таковы были предстартовые расклады, которые в целом подтверждаются и сейчас. Исключение — перспективный старт турецкой сборной (после пяти туров занимает четвертое место), и как следствие — у подопечных Фатиха Терима неплохие шансы побороться за второе место в группе.

Начало отбора, тем не менее, вселило определенный оптимизм и в сердца поклонников украинского футбола. Преимущественно малоопытная и средняя по возможностям команда свои очки набирала, а единственное поражение от хорватов в предыдущем, пятом, туре отбора выглядит закономерным. И по составу, и по исполнителям балканская команда должна первенствовать в группе. Второе место, дающее почти наверняка право на стыковые матчи, желанная и вполне достижимая цель Шевченко и кампании. Вот только верится в ее достижение накануне решающих футбольных битв сложно. Тому есть объективные факторы и субъективные причины.

Товарищеский матч с Мальтой, состоявшийся 5 июня, в который раз обнажил объективные игровые сложности, которые испытывает сейчас украинский футбол. Дело даже не в том, что молодая поросль (Сидорчук, Малиновский, Цыганков, Бутко) еще не нюхала пороху больших футбольных сражений в составе национальной сборной. Определяющие игровой почерк команды многоопытные Ярмоленко, Коноплянка, Кучер, Селезнев далеко не всегда готовы взять на себя бремя лидерства, да и лучшие их годы на футбольном газоне позади. Это в полной мере проявляется в решающих матчах. Так было в выездном матче с хорватами в нынешней отборочной кампании, когда во втором тайме гости, проигрывая 0:1 после первого тайма, не создали практически ничего. А ведь это был единственный серьезный экзамен для подопечных Андрея Шевченко с учетом статуса предыдущих соперников в первых четырех турах. Понедельничный товарищеский матч в Граце, несмотря на его статус, украинская пресса окрестила не иначе, как позором: еще никогда доселе национальная сборная не проигрывала команде, занимающей в мировой табели о рангах 182 место. Ни слова коуча об экспериментальном составе (в двух таймах играли разные футболисты), ни ссылки на тотальное невезение при реализации моментов (в противоборстве с «карликом?), ни общая атмосфера вокруг команды не могут служить оправданием досадному поражению.

О последнем стоит сказать подробнее. Ни для кого не секрет, что, несмотря на сложную и напряженную общественно-политическую ситуацию в Украине, футбол остается в ней спортом номер один. Тем удивительнее реакция разного рода функционеров и деятелей от футбола на перспективы своей национальной сборной поехать в 2018 году на мундиаль в Россию. Порой складывается мнение, что провал Андрея Шевченко и его ребят словно запрограммирован в спортивной доктрине разного уровня горе чиновников государственного масштаба. Иначе как издевательством над чувствами миллионов украинских болельщиков, продолжающих верить в своих любимцев, нельзя назвать позицию председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Алсании, который очень надеется на то, что сборная его страны не попадет на чемпионат мира. Представьте себе на минуточку: выступит ли сборная Украины на чемпионате мира или же не пройдет отборочное сито, этот чиновник уже заранее пообещал приложить максимум усилий, чтобы на «Первом национальном» (первая кнопка ТВ) украинские зрители не увидели главного спортивного соревнования четырехлетия. По простой и банальной причине: оно будет проходить в России. Благо, такой позиции в Украине придерживаются далеко не все….

Между тем, эксперты и специалисты оценивают шансы сборной Украины на победу в мачте 11 июня с заведомым аутсайдером группы приблизительно как 50 на 50. И дело даже не в том, что в Одессе 12 ноября 2016 года в домашнем поединке четвертого тура отбора команда Андрея Шевченко довольствовалась скромной победой над этим соперником с минимальным преимуществом (1:0). Неясен психологический настрой команды. Да, игроки излучают оптимизм, позитивно настроен и тренерский штаб, вот только вряд ли перед камерами они будут говорить о своих истинных чувствах. Да и в чисто футбольных аспектах сборная Финляндии представляется вполне конкурентоспособной командой: аутсайдер всегда способен показать зубы. Это вдвойне актуально на фоне тех трудностей, которые испытывает сегодня соперник. И, тем не менее, на Украине верят: победит сильнейший….

Игорь Куклин