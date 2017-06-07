Украина: провал запрограммирован? Как наши соседи сыграют против Финляндии?
Обозреватель «Советского спорта» обращает внимание на наших соседей и на предстоящий для них матч отборочного цикла к чемпионату мира.
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Финляндия — Украина, 11 июня, 19:00 мск.
Положение после 5 туров: Хорватия — 11 очков, Исландия — 10, Украина и Турция — по 8. Финляндия и Косово — по 1.
Предстоящий в шестом туре отборочный матч к чемпионату мира по футболу-2018 в Тампере станет тестом на состоятельность для подопечных Андрея Шевченко. Поражение от сборной Финляндии сделает иллюзорными шансы сборной Украины реально бороться за выход в финальную стадию турнира четырехлетия.
Состав участников группы «I» изначально не предвещал
Начало отбора, тем не менее, вселило определенный оптимизм и в сердца поклонников украинского футбола. Преимущественно малоопытная и средняя по возможностям команда свои очки набирала, а единственное поражение от хорватов в предыдущем, пятом, туре отбора выглядит закономерным. И по составу, и по исполнителям балканская команда должна первенствовать в группе. Второе место, дающее почти наверняка право на стыковые матчи, желанная и вполне достижимая цель Шевченко и кампании. Вот только верится в ее достижение накануне решающих футбольных битв сложно. Тому есть объективные факторы и субъективные причины.
Товарищеский матч с Мальтой, состоявшийся 5 июня, в который раз обнажил объективные игровые сложности, которые испытывает сейчас украинский футбол. Дело даже не в том, что молодая поросль (Сидорчук, Малиновский, Цыганков, Бутко) еще не нюхала пороху больших футбольных сражений в составе национальной сборной. Определяющие игровой почерк команды многоопытные Ярмоленко, Коноплянка, Кучер, Селезнев далеко не всегда готовы взять на себя бремя лидерства, да и лучшие их годы на футбольном газоне позади. Это в полной мере проявляется в решающих матчах. Так было в выездном матче с хорватами в нынешней отборочной кампании, когда во втором тайме гости, проигрывая 0:1 после первого тайма, не создали практически ничего. А ведь это был единственный серьезный экзамен для подопечных Андрея Шевченко с учетом статуса предыдущих соперников в первых четырех турах. Понедельничный товарищеский матч в Граце, несмотря на его статус, украинская пресса окрестила не иначе, как позором: еще никогда доселе национальная сборная не проигрывала команде, занимающей в мировой табели о рангах 182 место. Ни слова коуча об экспериментальном составе (в двух таймах играли разные футболисты), ни ссылки на тотальное невезение при реализации моментов (в противоборстве с «карликом?), ни общая атмосфера вокруг команды не могут служить оправданием досадному поражению.
О последнем стоит сказать подробнее. Ни для кого не секрет, что, несмотря на сложную и напряженную
Между тем, эксперты и специалисты оценивают шансы сборной Украины на победу в мачте 11 июня с заведомым аутсайдером группы приблизительно как 50 на 50. И дело даже не в том, что в Одессе 12 ноября 2016 года в домашнем поединке четвертого тура отбора команда Андрея Шевченко довольствовалась скромной победой над этим соперником с минимальным преимуществом (1:0). Неясен психологический настрой команды. Да, игроки излучают оптимизм, позитивно настроен и тренерский штаб, вот только вряд ли перед камерами они будут говорить о своих истинных чувствах. Да и в чисто футбольных аспектах сборная Финляндии представляется вполне конкурентоспособной командой: аутсайдер всегда способен показать зубы. Это вдвойне актуально на фоне тех трудностей, которые испытывает сегодня соперник. И, тем не менее, на Украине верят: победит сильнейший….
Игорь Куклин
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