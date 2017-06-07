Испытание Данией

Здесь, впрочем, футбольные гости из Дании на уровне главных футбольных команд государств уже бывали — в 2005 году в рамках квалификации на чемпионат Мира-2006 национальная сборная этой страны переиграла в южной столице хозяев со счетом 2:1. Ранее дома датчане победили со счетом 3:0. Пока в новой истории датско-казахстанских футбольных взаимоотношений все идет по тому же самому сценарию: у себя преемники Элкьяера и Лаудрупов выиграли крупно. Так что же — в Алматы гости победят теперь с минимальным преимуществом?..



Очень надеемся, что нет. В смысле, — рассчитываем, что датчане вообще в грядущем поединке не выиграют. Как минимум. Потому что наши выступят по максимуму.



Представлять национальную сборную Дании казахстанским любителям футбола особого смысла нет — слишком свежо болезненны еще в памяти у них воспоминания о копенгагенском осеннем поражении от этой команды, оказавшемся, даже несмотря на чудо-гол в исполнении Гафуржана Суюмбаева, крупным… Будем лучше думать о будущем. Ближайшем. В котором, как все мы верим, национальная дружина нашей страны все же реабилитируется. И хорошо бы — с лихвой…



Сделать это казахстанцам, впрочем, справедливости ради, будет невероятно трудно. В отличие от датчан, изо всех сил борющихся за попадание на российский Мундиаль, наши решают совершенно эфемерные, поставленные ФФК перед российским главным тренером сборной Казахстана, задачи по непонятной смене в ней поколений. Игроки вызываются в команду те же, что и при Талгате Байсуфинове у ее руля, а поколения, получается, продолжают уверенно меняться. Причем делают это совершенно незримо ни для кого другого, кроме собственно руководителей национальной футбольной Федерации и их ставленника во главе национальной сборной. Прямо как в армии: солдат спит — служба идет…



Очень плохо для нас, что не спят датчане. Говорить о том, что средний уровень игроков этой дружины порядком выше, чем у футболистов национальной сборной Казахстана, и без того не приходится. Но поражает глубина резерва команды Дании: в товарищеском поединке с второй командой Германии накануне в ее составе дебютировали Фредерик Соренсен («Кельн»), Лукас Лерагер («Зюльте-Варегем»). В Алматы в рядах датчан впервые могут появиться Эндрю Хюльсагер из «Сельты» или голкипер Давид Йенсен из «Утрехта».



Впрочем, почти наверняка в воротах сборной Дании в нашей южной столице будет играть Фредерик Роннов. Да и, в целом, ее стартовый состав прогнозируемо окажется очень схожим с тем, что начинал матч против немцев. То есть: в защите справа налево — Риза Дурмиси, Янник Вестергор, Андреас Кристенсен. Йенс Стрюгер Ларсен, опорники — Вильям Квист и Томас Дилейни, в середине поля — Мартин Брейтуэйт, Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен, на острие атаки — Николай Йоргенсен. А в ближайшем запасе еще — Фредерик Соренсен, Каспер Дольберг, Лассе Вибе, Лукас Лерагер, Матиас Йоргенсен, Лассе Шоне… Право же, противостоять этим ребятам казахстанцам в любом случае будет более чем непросто. А если такие соперники еще жаждут кровопролития во имя сохранения своих шансов на завоевание путевки в финальный турнир чемпионата Мира, то успешное сопротивление им не могли бы гарантированно организовать очень многие национальные футбольные сборные Старого Света…



Итого: Казахстан, который если и решает какие-то задачи в текущем отборочном соревновании, то не слишком осязаемые, и Дания, которая буквально рвется на следующий год в Россию. Кто кого?! Додумывайте сами… В любом случае, будем искренне болеть за своих. Кто кого?!