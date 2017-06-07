Уроки английского языка организовали в Саранске для болельщиков ЧМ-2018
ПЕНЗА, 7 июня. /ТАСС/. Уроки английского языка для болельщиков начали проводить в Саранске в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на АНО «Дирекция «Саранск-2018».
Уроки предназначены для юных болельщиков и их семей, которые проводят лето в городе. «Образовательный проект для юных болельщиков чемпионата мира пройдет в июне. Для уроков выбрано самое любимое место горожан — парк имени Пушкина. На первом уроке было более 20 человек, которые изъявили желание заниматься дальше», — заявили в Дирекции.
«Этот проект призван напомнить жителям города, что в 2018 году в Саранск приедет много иностранцев, и им придется общаться с гостями преимущественно на английском языке», — отметила специалист Дирекции Елена Кожурина. На уроках ученикам расскажут о чемпионате мира, выучат с детьми английские слова, связанные с футболом, и различные фразы, необходимые для общения. Учителями языка выступят американские студенты из Южной Каролины, проходящие стажировку в Саранске в данный момент.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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