Сборная Фиджи по футболу победила команду Новой Каледонии в отборе ЧМ-2018 в Океании

Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая в среду в Лаутоке, завершилась победой сборной Фиджи со счетом 3:2.

Обе команды не смогли опередить в группе А сборную Новой Зеландии и пробиться в финал отборочного турнира. В заключительном матче группового этапа футболисты Фиджи и Новой Каледонии вновь сыграют друг с другом. Игра состоится 11 июня в Новой Каледонии.