Сборная Фиджи по футболу победила команду Новой Каледонии в отборе ЧМ-2018 в Океании
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Фиджи на своем поле нанесли поражение команде Новой Каледонии в матче отборочного турнира (зона — Океания) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.
Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая в среду в Лаутоке, завершилась победой сборной Фиджи со счетом 3:2.
Обе команды не смогли опередить в группе А сборную Новой Зеландии и пробиться в финал отборочного турнира. В заключительном матче группового этапа футболисты Фиджи и Новой Каледонии вновь сыграют друг с другом. Игра состоится 11 июня в Новой Каледонии.
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