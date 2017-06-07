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7 июня 2017, 9:14 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Фиджи по футболу победила команду Новой Каледонии в отборе ЧМ-2018 в Океании

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Фиджи на своем поле нанесли поражение команде Новой Каледонии в матче отборочного турнира (зона — Океания) чемпионата мира 2018 года, финальная часть которого пройдет в России.

Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая в среду в Лаутоке, завершилась победой сборной Фиджи со счетом 3:2.

Обе команды не смогли опередить в группе А сборную Новой Зеландии и пробиться в финал отборочного турнира. В заключительном матче группового этапа футболисты Фиджи и Новой Каледонии вновь сыграют друг с другом. Игра состоится 11 июня в Новой Каледонии.

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