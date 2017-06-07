В игре с Казахстаном получим все или останемся ни с чем. Обзор датских СМИ

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Грядущий матч со сборной Казахстана, вызывает неподдельный интерес в Дании. Вашему вниманию мнения наставника сборной Дании Оге Харейде и главной звезды ближайшего соперника казахстанцев Кристиана Эриксена, прозвучавшие в датских СМИ.

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде объявил, что в отборочном матче Чемпионата мира в субботу в Алматы, команда сыграет по схеме 4−3−3, хотя при нем в основном практикуется тактическое построение 3−5−2, сообщает издание jyllands-posten. dk. При этом Харейде отметил важную роль, которую в сборной Дании исполняет футболист «Тоттенхэма» Критиан Эриксен.

«Одним из ключей к успеху сборной Дании является игра Кристиана Эриксена. С Эриксеном мы одинаково же играем по схеме 3−5−2 и 4−3−3. Он обычно склонен играть правее, но может действовать и в других зонах. Мы пытаемся заставить его играть так же, как он это делает в “Тоттенхэме”. Так что он может действовать по всей ширине атаки, и при необходимости, связывать между собой линии. Самое главное, что он старается на хорошей скорости получать мяч, что позволяет создавать моменты. Он важен для нас, и в прошлом году он стал лучшим бомбардиром команды (6 голов в десяти матчах). Мы также знаем, что в отборочных матчах, соперники особое внимание уделяют ему», — заявил Харейде.

Сам Эриксен, сумевший отличиться во встрече с немцами, относит матч в Алматы к серьезной проверке для своей команды, отмечая, что у сборной Дании фактически нет права на ошибку. «Нам нужна победа в Казахстане. Мы знаем, как это важно. Мы сейчас находимся на пределе, и можем получить все или остаться ни с чем. Если мы не победим в Казахстане или не заработаем очки в этом матче, то окажемся в очень сложной ситуации», — цитирует его портал Dr.dk.

Игрок «Тоттенхэма», после матча с Германией, заявил, что сборная Дании провела отличную репетицию в преддверии поединка с Казахстаном. «Это был контрольный матч, не более того. Но это стало для нас хорошей проверкой перед матчем с Казахстаном. Мы знаем, что игра против Казахстана будет совершенно другой. Вероятнее всего, мы будем больше владеть мячом и контролировать мяч. Впрочем, в матче с Казахстаном нельзя терять осторожность», — приводит слова Эриксена jyllands-posten. dk.

При этом и портал Dr.dk отмечает, что товарищеский поединок с Германией, стал хорошей проверкой перед визитом в Казахстан.

В свою очередь футбольный редактор сайта politiken.dk Сорен Ольсен, подчеркнул, что матч с Германией, в котором сборная Дании разошлась миром с Бундестим (1:1), перед важным выездом в Казахстан таил в себе определенные риски.

«Немцы готовятся к участию в Кубке Конфедераций летом этого года в России. И если бы они обыграли Данию, то отправили бы нашу сборную в Алматы с тяжелым поражением. Конечно, это не самая умная прелюдия к матчу, в котором стоит задача набрать три очка. Любой другой результат в Казахстане, может поставить крест на мечтах Дании попасть на чемпионат мира», — написал Ольсен.

Напомним матч между сборными Казахстана и Дании состоится в Алматы 10 июня, в рамках квалификации ЧМ-2018. Начало встречи в 22:00 по времени Астаны.