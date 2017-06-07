Де Росси заявил, что ЧМ-2018 станет его последним турниром в составе сборной Италии

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Матчи первого в истории России чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

«Через пару месяцев мне исполнится 34 года, и я абсолютно уверен, что смогу стать важным игроком сборной на чемпионате мира-2018. Но если говорить о турнире 2020 года (чемпионат Европы), то мне будет уже 37. Нужно быть реалистом. Рим и Италия — мой дом, поэтому, если я нужен, я всегда буду там. Считаю, что чемпионат мира станет моим последним (в футболке сборной)», — цитирует Де Росси Football Italia.

Де Росси дебютировал за сборную Италии в сентябре 2004 года в матче против команды Норвегии, и в первой же игре забил гол. Всего на данный момент 33-летний игрок провел за «Скуадру адзурру» 112 матчей, в которых забил 20 голов. В составе национальной команды становился чемпионом мира 2006 года, серебряным призером Евро-2012, а также завоевал бронзу Кубка конфедераций-2013.