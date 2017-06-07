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7 июня 2017, 8:53 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Щеткин не поможет Казахстану в матче с Данией

Как стало известно Sports.kz, нападающий «Тобола» Алексей Щеткин не сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата Мира-2018 между национальными сборными Казахстана и Дании.

Как стало известно Sports.kz нападающий Тобола Алексей <span class=error>Щеткин</span> не сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата Мира-2018 между национальными сборными Казахстана и Дании. Увеличить
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Форвард получил надрыв мышц задней поверхности бедра. Последний поединок с «Кайсаром» футболист отыграл на уколах.

Алексей Щеткин уже покинул расположение национальной сборной Казахстана. Восстановление игрока должно занять примерно две недели.

Матч Казахстан — Дания пройдет 10 июня на Центральном стадионе Алматы. Букмекерская контора 1XBET отдает значительное преимущество гостям: победа Казахстана — 8.4, ничья — 4.6, победа Дании — 1.47.

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