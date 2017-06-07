Щеткин не поможет Казахстану в матче с Данией
Как стало известно Sports.kz, нападающий «Тобола» Алексей Щеткин не сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата Мира-2018 между национальными сборными Казахстана и Дании.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард получил надрыв мышц задней поверхности бедра. Последний поединок с «Кайсаром» футболист отыграл на уколах.
Алексей Щеткин уже покинул расположение национальной сборной Казахстана. Восстановление игрока должно занять примерно две недели.
Матч Казахстан — Дания пройдет 10 июня на Центральном стадионе Алматы. Букмекерская контора 1XBET отдает значительное преимущество гостям: победа Казахстана — 8.4, ничья — 4.6, победа Дании — 1.47.
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