Бауыржан Исламхан: В Алматы с Данией будет совсем другая игра

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— Что думаете о сопернике — сборной Дании?

— С уверенностью можно сказать, что нас ждет непростой матч. Ни для кого не секрет — сборная Дании всегда считалась сильной командой, в которой немало футболистов, выступающих в топовых европейских чемпионатах. У нас грамотный тренерский штаб, и он сможет изучить сильные стороны соперника и подскажет нам, каким образом нужно будет действовать в этой игре.

— Кого-то в составе датчан могли бы выделить?

— Безусловно, лидером датской сборной можно назвать Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Он провел классный сезон в лондонском клубе. Если не ошибаюсь, Эриксен даже претендовал на звание лучшего футболиста по итогам сезона в английской премьер-лиге. Однако и помимо Эриксена в сборной Дании много сильных и талантливых игроков, на которых мы обязательно обратим внимание.

— Чего не хватило нашей команде для положительного результата в Копенгагене?

— Сложно сказать. Мы настраивались на тот поединок, долго готовились. Пропустили быстрый гол, но затем Гафуржар Суюмбаев забил отличный мяч и сравнял счет, что заметно воодушевило нашу команду. После мы получили пенальти в наши ворота и это спутало все карты… Думаю, что уступили из-за собственных ошибок. Тем не менее это тоже опыт. Не стоит долго думать или вспоминать о том, что уже в прошлом. Мое мнение: в Алматы будет совсем другая игра.

— Вы один из немногих в сборной, кто ранее уже пересекался с Бородюком. Какое он оставил впечатление о себе?

— Скажу, это хороший специалист, который знает свое дело. Конечно, с приходом этого наставника игра команды претерпела определенные изменения, так как у каждого тренера имеется свое видение относительно того, как должны действовать его подопечные на поле.

— Центральный стадион для вас не чужой. Алматинские болельщики постоянно аплодируют вам. Как будет в матче с Данией?

— Каждый матч за сборную — особенный. Играть за главную команду страны — это то, о чем мечтает каждый футболист с самого детства, поэтому мы воспринимаем эту игру как огромную ответственность. Приятно, что игра пройдет в Алматы. Здесь всегда отличная атмосфера. Это, возможно, самый футбольный город Казахстана. Надеюсь, что на матч придет как можно больше болельщиков и окажут нам поддержку. А мы со свой стороны отдадим все силы на поле, чтобы добиться положительного результата.

Напомним, матч Казахстан — Дания пройдет 10 июня на Центральном стадионе Алматы и начнется в 22:00 по местному времени.

После пяти туров сборная датчан с семью очками идет на третьем месте в группе Е, а Казахстан, имеющий два балла, занимает последнюю, шестую строчку таблицы.