Игроки сборной Бельгии получат по 600 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

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Об этом договорились на встрече между представителями Королевской бельгийской ассоциации и игроками сборной — Эденом Азаром, Яном Фертонгеном и Тибо Куртуа. Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.