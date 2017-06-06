Игроки сборной Бельгии получат по 600 тысяч евро за победу на ЧМ-2018
Игроки сборной Бельгии получат по 600 тысяч евро, если победят на чемпионате мира в России, информирует Le Soir.
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Об этом договорились на встрече между представителями Королевской бельгийской ассоциации и игроками сборной — Эденом Азаром, Яном Фертонгеном и Тибо Куртуа. Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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