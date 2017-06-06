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6 июня 2017, 16:45 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Промес поможет голландской сборной в отборочном матче ЧМ-2018 с люксембуржцами

Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес вошел в список из 23-х футболистов сборной Нидерландов, которые продолжают подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, против команды Люксембурга, сообщается на официальном сайте «Спартака».

Полузащитник московского Спартака <span class=error>Куинси</span> <span class=error>Промес</span> вошел в список из 23-х футболистов сборной Нидерландов которые продолжают подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 который пройдет в России против команды Люксембурга сообщается на официальном сайте Спартака. Увеличить
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Встреча сборных Нидерландов и Люксембурга в рамках отборочной группы А пройдет в Роттердаме в пятницу, 9 июня. Голландцы набрали в первых пяти матчах 7 очков и идут на четвертом месте в таблице группы, команда Люксембурга с 1 очком в активе расположилась на последней шестой строчке.

Промес принял участие в последних двух товарищеских матчах сборной Нидерландов против команд Марокко 31 мая (2:1) и Кот-д’Ивуара 4 июня (5:0). В матче с марокканцами спартаковец отметился забитым мячом.

Всего 25-летний голландец провел за свою национальную команду 20 матчей и забил три гола.

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