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6 июня 2017, 12:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Строительство футбольной академии в Екатеринбурге завершится после ЧМ-2018

Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России.

Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения в городе матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

«Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Осталось построить два кампуса и увеличить количество открытых полей на стадионе “Уралмаш”. Пока футболом могут заниматься только дети из Екатеринбурга, когда мы достроим академию — построим гостиницу и общежитие для проживания, естественно, сразу привлечем ребят из других городов», — сказал Куйвашев.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить важнейший вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж «Урал» и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион «Уралмаш».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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