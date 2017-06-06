Строительство футбольной академии в Екатеринбурге завершится после ЧМ-2018
Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения в городе матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.
«Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Осталось построить два кампуса и увеличить количество открытых полей на стадионе “Уралмаш”. Пока футболом могут заниматься только дети из Екатеринбурга, когда мы достроим академию — построим гостиницу и общежитие для проживания, естественно, сразу привлечем ребят из других городов», — сказал Куйвашев.
Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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