Строительство футбольной академии в Екатеринбурге завершится после ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения в городе матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

«Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Осталось построить два кампуса и увеличить количество открытых полей на стадионе “Уралмаш”. Пока футболом могут заниматься только дети из Екатеринбурга, когда мы достроим академию — построим гостиницу и общежитие для проживания, естественно, сразу привлечем ребят из других городов», — сказал Куйвашев.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить важнейший вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж «Урал» и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион «Уралмаш».