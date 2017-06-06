Экс-форвард ПФК ЦСКА Вагнер Лав хотел бы помочь сборной Бразилии на ЧМ-2018 в России

Сборная Бразилии уже завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В составе сборной Бразилии Вагнер провел 25 матчей, забил 9 мячей и дважды стал победителем Копа Америка. В последний раз бразилец, которому 11 июня исполнится 33 года, получал вызов в сборную в 2007 году. На данный момент он является игроком турецкого «Аланьяспора», за который в прошедшем сезоне забил 23 мяча в 28 играх.

«Мне очень нравилось в сборной Бразилии, когда меня вызывали. Возможно, у меня еще есть шанс попасть в сборную, и я должен им воспользоваться. Если Тите захочет поговорить со мной и посмотреть на меня в чемпионате Турции… Я семь лет провел в России, а там как раз будет чемпионат мира. Это та среда, с которой я хорошо знаком. Поля, дороги, всякие ходы, всё это мне знакомо», — сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренду в Бразилии), а также в 2013 году. В составе армейцев он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России, четырежды — Суперкубок страны и Кубок УЕФА.