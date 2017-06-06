Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА кризисную ситуацию в Катаре
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Немецкий футбольный союз (DFB) обсудит ситуацию, связанную с политическим кризисом в Катаре, где должен пройти чемпионат мира в 2022 году, с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил глава DFB,
вице-президент УЕФА Райнхард Гриндель, слова которого приводит агентство Reuters.
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В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой
Гриндель заявил, что также обсудит сложившуюся ситуацию с правительством Германии. «Мы обсудим политическую ситуацию в регионе, особенно в Катаре, с федеральным правительством. Естественно, эти вопросы будут обсуждаться в тесном контакте с УЕФА. Еще пять лет до старта чемпионата мира, в течение этого времени нужно найти политическое решение, а не угрожать бойкотом», — отметил немец.
«Ясно одно — футбольная общественность должна согласиться, что такие крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают терроризм», — добавил
Ранее в
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах — Дохе, Лусаиле,
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