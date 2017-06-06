Чемпионат мира-2022 в Катаре под угрозой срыва
Разрыв дипломатических отношений ключевых арабских государств с Катаром может привести к срыву мирового первенства по футболу, которое в 2022 году должна будет принять страна Персидского залива. Президент немецкой футбольной ассоциации Райнхард Гриндель выступил за лишение Катара права проведения турнира.
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В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в дестабилизации ситуации в регионе и финансировании террористических группировок, таких как запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида», и разорвали с ним морское и воздушное сообщение.
The Washington Post информирует, что разрыв дипломатических связей произошел через две недели после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где глава Соединенных Штатов «призвал к созданию единого фронта против экстремизма и к противостоянию Ирану».
С этой позицией, в отличие от своих соседей, не согласился Катар, который считает необходимым вести диалог с Ираном. Об этом заявил шейх страны Тамим бин Хамад
В связи с обострением политической ситуации на Ближнем востоке под большой вопрос попало проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, право на которое принадлежит Катару.
«Верховный комитет», отвечающий за строительство спортивных объектов к катарскому Чемпионату Мира, не выступил с публичным заявлением, но источник из организации признал, что серьезность ситуации значительно больше, чем любая из проблем, с какими сталкивалась Катар после получения права на проведение турнира в 2010 году. Об этом сообщает британское издание Guardian.
Катарская сборная хоть и не на слуху — болельщики помнят лишь то поражение, которое нанесли
Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways со
Каталонцы длительное время выступали без титульного спонсора на футболках. Однако коммерческая жилка взяла свое — с катарскими инвесторами заключили долгосрочное соглашение, и теперь за право появиться на
Если «Барселона» по поводу своего катарского соглашения комментарий не давала, то «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии среагировал на последние события молниеносно — футбольный клуб уже разорвал спонсорский контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства страны.
Президент немецкой футбольной ассоциации Райнхард Гриндель уже заявил о своей позиции по этому вопросу. Чиновник отметил, что будет обсуждать с правительством Германии и УЕФА «политические решения сложившейся проблемы», добавив, что.
«футбольная общественность во всем мире должна согласиться, что крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают террор».
ФИФА отказалась комментировать сложившуюся ситуацию, заметив, что организация находится в постоянном контакте с Катаром и местным комитетом по проведению ЧМ-2022.
Мундиаль в Катаре еще задолго до его начала оброс скандалами и интригами, и даже без внешнеполитических потрясений стопроцентной уверенности в его проведении не было.
Катар был выбран местом проведения чемпионата мира по футболу одновременно с Россией. 2 декабря 2010 года России достался предстоящий чемпионат — 2018, а Катару — мундиаль 2022-го. Голосование по
В конце мая 2015 года разгорелся крупный коррупционный скандал в ФИФА, когда швейцарские власти арестовали нескольких чиновников ФИФА по соответствующему обвинению.
Прокуратура страны завела уголовные дела относительно заявок России и Катара на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Под обвинение попал также катарец Мохаммед бин Хаммам — глава Азиатской конфедерации футбола на от момент. Ему вменялся подкуп представителей африканских стран с целью склонить их проголосовать за Катар. Однако весомых доказательство найдено не было.
Подозрение также вызывал сам факт избрания Катара, который с точки зрения инфраструктуры и климата не подходит к проведению турнира подобного уровня. Известно, что в Персидском заливе летом стоит невыносимая жара, температура превышает 40 градусов по Цельсию.
В итоге было принято решение провести мундиаль в зимние месяцы, что стало беспрецедентным решением в истории чемпионатов мира по футболу.
Летом 2015 года над Россией и Катаром нависла реальная угроза лишения права проведения чемпионатов мира. Председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала заявил, что не исключает возможность отмены результатов голосования в случае выявления серьезных нарушений.
Тем не менее, Россия и Катар сохранили свои права, несмотря на выдвинутые обвинения. ФИФА заявила, что пересмотра места проведения турниров не будет. В результате скандала свои посты покинули президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини. ФИФА заявила.
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