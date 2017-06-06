Чемпионат мира-2022 в Катаре под угрозой срыва

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В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в дестабилизации ситуации в регионе и финансировании террористических группировок, таких как запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида», и разорвали с ним морское и воздушное сообщение.

The Washington Post информирует, что разрыв дипломатических связей произошел через две недели после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где глава Соединенных Штатов «призвал к созданию единого фронта против экстремизма и к противостоянию Ирану».

С этой позицией, в отличие от своих соседей, не согласился Катар, который считает необходимым вести диалог с Ираном. Об этом заявил шейх страны Тамим бин Хамад аль-Тани на саммите Персидского залива, который прошел в Эль-Рияде одновременно с визитом Трампа. Его заявление и вызвало такой резонанс.

В связи с обострением политической ситуации на Ближнем востоке под большой вопрос попало проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, право на которое принадлежит Катару.

«Верховный комитет», отвечающий за строительство спортивных объектов к катарскому Чемпионату Мира, не выступил с публичным заявлением, но источник из организации признал, что серьезность ситуации значительно больше, чем любая из проблем, с какими сталкивалась Катар после получения права на проведение турнира в 2010 году. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Катарская сборная хоть и не на слуху — болельщики помнят лишь то поражение, которое нанесли бело-зеленые России в товарищеской встрече — но богатейшие компании этой страны имеют к футболу самое что ни на есть близкое отношение.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways со штаб-квартирой в Дохе является титульным спонсором одного из ведущих мировых клубов, испанской «Барселоны».

Каталонцы длительное время выступали без титульного спонсора на футболках. Однако коммерческая жилка взяла свое — с катарскими инвесторами заключили долгосрочное соглашение, и теперь за право появиться на сине-гранатовых футболках Qatar Airways перечисляет в казну команды по € 65 млн за сезон.

Если «Барселона» по поводу своего катарского соглашения комментарий не давала, то «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии среагировал на последние события молниеносно — футбольный клуб уже разорвал спонсорский контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства страны.

Президент немецкой футбольной ассоциации Райнхард Гриндель уже заявил о своей позиции по этому вопросу. Чиновник отметил, что будет обсуждать с правительством Германии и УЕФА «политические решения сложившейся проблемы», добавив, что.

«футбольная общественность во всем мире должна согласиться, что крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают террор».

ФИФА отказалась комментировать сложившуюся ситуацию, заметив, что организация находится в постоянном контакте с Катаром и местным комитетом по проведению ЧМ-2022.

Мундиаль в Катаре еще задолго до его начала оброс скандалами и интригами, и даже без внешнеполитических потрясений стопроцентной уверенности в его проведении не было.

Катар был выбран местом проведения чемпионата мира по футболу одновременно с Россией. 2 декабря 2010 года России достался предстоящий чемпионат — 2018, а Катару — мундиаль 2022-го. Голосование по стране-хозяйке — 2022 проходило напряженно, и только в четвертом туре государство Персидского залива выиграло у США. Катар выиграл и три предыдущих тура, однако никак не мог набрать необходимую квоту в 13 голосов. И лишь когда осталось два кандидата, арабская страна победила с ощутимым перевесом — 14 голосов против восьми.

В конце мая 2015 года разгорелся крупный коррупционный скандал в ФИФА, когда швейцарские власти арестовали нескольких чиновников ФИФА по соответствующему обвинению.

Прокуратура страны завела уголовные дела относительно заявок России и Катара на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Под обвинение попал также катарец Мохаммед бин Хаммам — глава Азиатской конфедерации футбола на от момент. Ему вменялся подкуп представителей африканских стран с целью склонить их проголосовать за Катар. Однако весомых доказательство найдено не было.

Подозрение также вызывал сам факт избрания Катара, который с точки зрения инфраструктуры и климата не подходит к проведению турнира подобного уровня. Известно, что в Персидском заливе летом стоит невыносимая жара, температура превышает 40 градусов по Цельсию.

В итоге было принято решение провести мундиаль в зимние месяцы, что стало беспрецедентным решением в истории чемпионатов мира по футболу. Из-за отсутствия должной инфраструктуры организация турнира, по некоторым оценкам, обойдется государству в рекордные $200 млрд. Также неоднократно поднимался вопрос о нарушении прав рабочих на строительстве объектов будущего чемпионата мира.

Летом 2015 года над Россией и Катаром нависла реальная угроза лишения права проведения чемпионатов мира. Председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала заявил, что не исключает возможность отмены результатов голосования в случае выявления серьезных нарушений.

Тем не менее, Россия и Катар сохранили свои права, несмотря на выдвинутые обвинения. ФИФА заявила, что пересмотра места проведения турниров не будет. В результате скандала свои посты покинули президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини. ФИФА заявила.