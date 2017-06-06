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Отчет: сборная Беларуси вновь в сборе, на тренировке присутствовал 21 игрок. 3 голкипера и 18 полевых. Макася не будет — не набрал форму. Сароки не будет — не решил армейский вопрос. Лаптева не было, но будет — задержался дома на сутки по семейным обстоятельствам. Павловец и Евдокимов вернулись в клубы. К команде присоединились Поляков, Политевич, Риос, Маевский и Корзун.



Наблюдение: в этот раз раз в сборную вызвано удивительно мало игроков БАТЭ — всего трое. Это Поляков, Риос и Гордейчук. Нет Кендыша и Максима Володько, которые полюбились Хацкевичу. Нет лучшего игрока ЧБ-2016 Игоря Стасевича. Привычно нет Родионова, но его не вызывают уже давно. Так что не будем поминать всуе.



Информация к размышлению: в этот понедельник рулевой нацкоманды Игорь Криушенко был привычно дружелюбен, но лаконичен. Впереди не товарищеская встреча, но официальная. Он уже не стоял у диктофонов перед тренировкой столько, сколько мечталось журналистом. Его тянуло на поле. Тренировать, объяснять, указывать пальцем. Думать о болгарах.



— Быстрая, техничная команда. Достаточно плотно играет сзади, соперника встречает невысоко, старается быстро переходить из обороны в атаку. Вот основные моменты, на которые болгары делают упор. Как нам играть против них? Расскажу ребятам. На победу :).

— Вы вызвали много игроков из чемпионата Беларуси. Продолжите делать на них ставку?

— Если игроки будут расти и показывать стабильный уровень, то зачем искать добра от добра?

— Как мотивировать сборную на матчи, которые для нас уже мало что решают в турниром плане?

— Нужно не глобально смотреть на ситуацию, а настраиваться на каждого соперника и стараться сыграть на максимуме.

— Три матча сборная Беларуси не побеждает…

— Ну, все плохое, как и хорошее, когда-то заканчивается. Будем надеяться, что скоро и эта полоса прервется.

Пояснение: тренировались под руководством Криушенко не все. Футболисты, которые участвовали в 11-м туре чемпионата Беларуси, вышли лишь на небольшую пробежку, чтобы поддерживать себя в тонусе. Других нагрузок ребятам из ЧБ не давали. Отмотав свои круги, они собрали вещи и отправились по комнатам — благо сейчас до комнат идти не далеко. Не в «Рэдисоне» живут.



Остальные (особенно вновь прибывшие) активно набирали форму. Один из них — Сергей Политевич. Возможно, в матче с болгарами он окажется одним из трех центральных столпов обороны.



— С каким настроением прибыли в расположение национальной команды?

— Лично я — с хорошим. Всегда рад приезжать в сборную, да и клубные дела идут хорошо: «Газиантепспор» последние два матча выиграл.

— Чего ожидаете от матча с болгарами?

— Как и все остальные — только победы. Хотелось бы добыть первую победу в группе.

— На домашних матчах сборной Беларуси становится меньше болельщиков. Что нужно сделать, чтобы вернуть их на стадион?

— Как и во всем цивилизованном мире, исправлять ситуацию необходимо результатом. Болельщиков тоже можно понять. Они не ходят, потому что мы не выигрываем. Таков у нашего народа менталитет. Что ж, в ближайших играх нужно добиваться побед, поднимать эмоциональный фон. Хотим, чтобы к футболу в Беларуси относились более положительно. Будут победы — придут эмоции.

Упражнение: от фишки к следующей фишке, потом рывок еще к одной, потом — еще, потом — передача, потом — «дернуть» манекен и открыться, потом — получить обратный пас и пробить с линии штрафной. Что-то новое, перед швейцарцами такого не было. Криушенко делает занятия разнообразными, но в целом они об одном и том же — быстро найти выход из обороны в атаку. То, что так не получилось в игре с девятой командой мира согласно рейтингу ФИФА. Ивану Маевскому, как и всем остальным, занятие нравится.



— Из Казахстана приехал с хорошим настроением. Все-таки вернулся домой. Хочется наконец-то сыграть достойно и добиться положительного результата. Мы давно не зарабатывали очки, не побеждали. Надеемся, в матче со сборной Болгарии все игроки проявят себя, и мы достигнем хорошего результата.

— Болельщики в последнее время пессимистично относятся к сборной…

— Значит, нам нужно показывать хороший результат. Если будем побеждать, показывать хорошую игру, то и болельщики вернутся на стадион. Все зависит от футболистов.

— Как оцените уровень чемпионата Казахстана?

— Знаете, а он неплохой. В каждой команде есть хорошие исполнители. Но об этом расскажу подробнее после того, как проведу чуть больше времени в Казахстане.

Штрих: позже всех с поля после тренировки уходит Никита Корзун. В перерывах между упражнениями он устраивал перепас с Савицким. Когда и Савицкий ушел переодеваться, Корзун подключил тренерский штаб. Он поплелся к скамейке, только когда некому было отдать пас. Не удивительно: киевский динамовец соскучился по большому футболу. Последние пару месяцев он лишь тренировался, но на поле не выходил. Почему? Корзун рассказывает лично:



— Всегда приятно приезжать в сборную, давно не видел ребят. Хотя вызов меня удивил — все-таки с апреля не играл в клубе. Так что очень рад. Хочется победить болгар и реабилитироваться за последние поражения.

— Почему ты перестал получать игровую практику в киевском «Динамо»?

— Сам не знаю. Сначала играл, даже выходил в Лиге чемпионов, а потом… Трудно сказать. Не разговаривал с тренером по этому поводу. Может, я что-то не так делал.

— И Ребров ничего не говорил?

— Нет.

— С воодушевлением воспринял новость, что киевское «Динамо» возглавит Александр Хацкевич?

— Спокойно. Приходит новый тренер — и всем игрокам заново придется доказывать свою состоятельность. Поэтому хочется побыстрее отправиться на сбор и заработать право выходить на поле. Все-таки хочется больше играть, а не только тренироваться, как выходило у меня в последние месяцы. Буду проводить каждую тренировку, как последнюю.

— Хацкевич — тренер, который открыл тебя для сборной и всегда хорошо о тебе отзывался…

— Приятно, что он возглавил киевское «Динамо», но посмотрим, как будем работать на тренировках. Все будет зависеть только от этого.

— Ожидания и действительность от переезда в Киев сильно разнятся?

— Я очень доволен на самом деле. Киевское «Динамо» — реальный топ-клуб с большими традициями. Не могу сказать, что за год мое отношение к переходу сильно изменилось.

— Конкуренция на позиции опорника высокая?

— Да, при Реброве мы играли с двумя центральными полузащитниками, и на эти два места очень высокий конкурс.

— Какие впечатления оставил матч со швейцарцами?

— Если отталкиваться от результата, то не очень. Если от игры, то в целом неплохо, учитывая, что команда перестраивается на новую тактику с пятью защитниками.

— Гол Шакири впечатлил?

— Что тут скажешь, индивидуальное мастерство… Конечно, сейчас можно сесть перед экраном, останавливать посекундно видео и тыкать на ошибки, но Шакири нанес сумасшедший удар. Тяжело было что-то сделать в том моменте.

— Недавно ты женился. Семейная жизнь тебя изменила?

— Да нет. Живем сейчас в Киеве. Все нормально. Я остался, каким и был.

Эпилог: пора забивать, пора побеждать. Почему бы не на «Борисов-Арене» в матче с болгарами?