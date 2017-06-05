Англия в меньшинстве обыграла Мексику и вышла в полуфинал ЧМ U20

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В Чхонане встречались сборные Мексики и Англии.

Единственный гол был забит на 47-й минуте. Победный мяч на счету форварда «Челси» Доменика Соланке.

На 72-й минуте в составе англичан с поля за второе предупреждение был удалён Джошуа Онома, но даже вдесятером родоначальники футбола выстояли. В полуфинале Англия сыграет против Италии.

В другом полуфинале встретятся Уругвай и Венесуэла.