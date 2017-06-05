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5 июня 2017, 13:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА заявила, что следит за ситуацией с подготовкой Катара к ЧМ-2022

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) внимательно следит за ходом подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Как сообщили ТАСС в <nobr>пресс-службе</nobr> организации ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом Катар-2022 и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Увеличить
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Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.

«ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом “Катар-2022” и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», — говорится в сообщении ФИФА.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года.
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