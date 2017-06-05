ФИФА заявила, что следит за ситуацией с подготовкой Катара к ЧМ-2022
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) внимательно следит за ходом подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ФИФА.
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«ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом “Катар-2022” и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», — говорится в сообщении ФИФА.
Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года.
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