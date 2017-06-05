ФИФА заявила, что следит за ситуацией с подготовкой Катара к ЧМ-2022

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.

«ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом “Катар-2022” и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», — говорится в сообщении ФИФА.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года.