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Автором одного из голов замбийской команды стал форвард московского «Спартака» Фэшн Сакала. Всего на мировом первенстве футболист забил четыре мяча.

Счёт в матче на 4-й минуте открыл Патсон Дака. Италия сумела отыграться в начале второго тайма, но перед уходом на перерыв европейцы остались вдесятером. На 43-й минуте прямую красную карточку получил Джузеппе Пеццелла, а на 50-й минуте Риккардо Орсолини сделал счёт равным (1:1).

Вновь вперёд сборную Замбии на 84-й минуте вывел Сакала, но спустя четыре минуты Федерико Димарко сравнял счёт (2:2). Играя в меньшинстве, европейцы сумели вырвать победу. На 111-й минуте отличился Лука Видо.

В полуфинале сборная Италии сыграет против победителя пары Мексика — Англия. Матч состоится 5 июня. Начало — в 14:00 мск.