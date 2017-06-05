Гол игрока «Спартака» Сакалы не помог Замбии обыграть Италию в ¼ финала ЧМ U20
Сборная Замбии уступила Италии в четвертьфинале чемпионата мира U20, который проходит в Южной Корее, — 2:3.
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Автором одного из голов замбийской команды стал форвард московского «Спартака» Фэшн Сакала. Всего на мировом первенстве футболист забил четыре мяча.
Счёт в матче на 4-й минуте открыл Патсон Дака. Италия сумела отыграться в начале второго тайма, но перед уходом на перерыв европейцы остались вдесятером. На 43-й минуте прямую красную карточку получил Джузеппе Пеццелла, а на 50-й минуте Риккардо Орсолини сделал счёт равным (1:1).
Вновь вперёд сборную Замбии на 84-й минуте вывел Сакала, но спустя четыре минуты Федерико Димарко сравнял счёт (2:2). Играя в меньшинстве, европейцы сумели вырвать победу. На 111-й минуте отличился Лука Видо.
В полуфинале сборная Италии сыграет против победителя пары Мексика — Англия. Матч состоится 5 июня. Начало — в 14:00 мск.
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