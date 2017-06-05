Колосков: Рано бить тревогу по ЧМ-2022 по футболу из-за ситуации вокруг Катара
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Разрыв дипломатических отношений между Катаром и шестью арабскими странами не добавит разговоров вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года, и преждевременно бить тревогу на этот счет, заявил бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.
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Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, ОАЭ и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.
«Не думаю, что это добавит дополнительных разговоров вокруг чемпионата мира в Катаре. Времени еще достаточно до 2022 года. Они между собой всегда договорятся, я думаю. Не нужно особо беспокоиться, особенно нам. Нам нужно сейчас беспокоиться о том, чтобы у себя как следует (провести турнир). А то, что будет в Катаре, пусть этим занимаются правительства тех стран и ФИФА. Преждевременно бить тревогу на этот счет», — сказал Колосков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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