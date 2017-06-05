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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29979859/
5 июня 2017, 11:27 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Колосков: Рано бить тревогу по ЧМ-2022 по футболу из-за ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Разрыв дипломатических отношений между Катаром и шестью арабскими странами не добавит разговоров вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года, и преждевременно бить тревогу на этот счет, заявил бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Разрыв дипломатических отношений между Катаром и шестью арабскими странами не добавит разговоров вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года и преждевременно бить тревогу на этот счет заявил бывший <nobr>вице-президент</nobr> ФИФА Вячеслав Колосков. Увеличить
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Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, ОАЭ и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

«Не думаю, что это добавит дополнительных разговоров вокруг чемпионата мира в Катаре. Времени еще достаточно до 2022 года. Они между собой всегда договорятся, я думаю. Не нужно особо беспокоиться, особенно нам. Нам нужно сейчас беспокоиться о том, чтобы у себя как следует (провести турнир). А то, что будет в Катаре, пусть этим занимаются правительства тех стран и ФИФА. Преждевременно бить тревогу на этот счет», — сказал Колосков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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