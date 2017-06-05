Матч Казахстан — Дания обслужат россияне
Российская бригада арбитров назначена на матч квалификации чемпионата мира-2018 Казахстан — Дания, сообщает Sports.kz.
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Главным судьёй встречи выступит Владислав Безбородов, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, чертвертый рефери — Кирилл Левников.
Матч состоится в Алматы 10 июня. Начало в 22:00.
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