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5 июня 2017, 11:23 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Матч Казахстан — Дания обслужат россияне

Российская бригада арбитров назначена на матч квалификации чемпионата мира-2018 Казахстан — Дания, сообщает Sports.kz.

Российская бригада арбитров назначена на матч квалификации чемпионата мира-2018 Казахстан — Дания сообщает Sports.kz. Увеличить
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Главным судьёй встречи выступит Владислав Безбородов, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, чертвертый рефери — Кирилл Левников.

Матч состоится в Алматы 10 июня. Начало в 22:00.

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