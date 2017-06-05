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5 июня 2017, 11:02 | Футбол: Чемпионат мира | Интерфакс

Центр подготовки волонтеров ЧМ-2018 откроется в Екатеринбурге

Екатеринбург. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Центр подготовки волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года откроется в Екатеринбурге 7 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.

Мероприятие состоится во Дворце игровых видов спорта. Жители и гости города смогут принять участие в викторинах и другие конкурсах, а также выиграть сувениры с символикой ЧМ-2018.

Также активисты центра устроят шествие по центральным улицам города до строящегося стадиона «Екатеринбург-Арена». Кроме того, сотрудники стадиона проведут экскурсию для волонтеров.

Ранее сообщалось, что четыре тысячи волонтеров будут помогать в проведении игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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