Центр подготовки волонтеров ЧМ-2018 откроется в Екатеринбурге
Екатеринбург. 5 июня.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Центр подготовки волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года откроется в Екатеринбурге 7 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Мероприятие состоится во Дворце игровых видов спорта. Жители и гости города смогут принять участие в викторинах и другие конкурсах, а также выиграть сувениры с символикой ЧМ-2018.
Также активисты центра устроят шествие по центральным улицам города до строящегося стадиона «Екатеринбург-Арена». Кроме того, сотрудники стадиона проведут экскурсию для волонтеров.
Ранее сообщалось, что четыре тысячи волонтеров будут помогать в проведении игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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