Центр подготовки волонтеров ЧМ-2018 откроется в Екатеринбурге

Мероприятие состоится во Дворце игровых видов спорта. Жители и гости города смогут принять участие в викторинах и другие конкурсах, а также выиграть сувениры с символикой ЧМ-2018.

Также активисты центра устроят шествие по центральным улицам города до строящегося стадиона «Екатеринбург-Арена». Кроме того, сотрудники стадиона проведут экскурсию для волонтеров.

Ранее сообщалось, что четыре тысячи волонтеров будут помогать в проведении игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге.