Сборная России разгромила команду Эстонии на ЧМ по футболу среди артистов
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Сборная России одержала победу над командой Эстонии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди артистов, проходящего в Москве.
Встреча группы A завершилась со счетом 12:0 в пользу россиян. В составе победителей покер оформил Игорь Сильченко (13-я, 19-я, 27-я и 29-я минуты),
В следующем матче сборная России 5 июня сыграет с командой Южной Кореи.
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