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4 июня 2017, 16:42 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная России разгромила команду Эстонии на ЧМ по футболу среди артистов

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Сборная России одержала победу над командой Эстонии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди артистов, проходящего в Москве.

Встреча группы A завершилась со счетом 12:0 в пользу россиян. В составе победителей покер оформил Игорь Сильченко (13-я, 19-я, 27-я и 29-я минуты), хет-триком отметился Александр Николаев (56, 59, 62), дубль сделал Павел Иванов (16, 48), по разу отличились Станислав Раскачаев (22), Виктор Булатов (54) и Юрий Трубин (70).

В следующем матче сборная России 5 июня сыграет с командой Южной Кореи.
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