Уругвай по пенальти победил Португалию и вышел в полуфинал ЧМ-2017 U20

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Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 5:4.

Голами в основное время матча в составе португальской сборной отметились Алешандре Силва и Диогу Гонсалвеш. За уругвайскую команду забили Сантьяго Буэно и Федерико Вальверде, реализовавший пенальти.

Уругвай вышел в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с Венесуэлой, в четвертьфинале со счётом 2:1 победившей США.