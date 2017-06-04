Уругвай по пенальти победил Португалию и вышел в полуфинал ЧМ-2017 U20
Сборная Уругвая обыграла команду Португалии в ¼ финала чемпионата мира — 2017 U20.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 5:4.
Голами в основное время матча в составе португальской сборной отметились Алешандре Силва и Диогу Гонсалвеш. За уругвайскую команду забили Сантьяго Буэно и Федерико Вальверде, реализовавший пенальти.
Уругвай вышел в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с Венесуэлой, в четвертьфинале со счётом 2:1 победившей США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter