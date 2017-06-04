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4 июня 2017, 13:41 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Работы по подготовке газона на стадионе «Санкт-Петербург» идут по графику

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Работы по подготовке газона на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») идут по графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По словам генерального директора оргкомитета Россия-2018 сейчас идет прошивка нового газона. Увеличить
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«Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12—13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба «Зенит». Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК «Зенит».

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский». Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле «Санкт-Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия и финал. Турнир, матчи которого также пройдут в Москве, Казани и Сочи, пройдет с 17 июня по 2 июля.
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