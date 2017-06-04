Сорокин: Работы по подготовке газона на стадионе «Санкт-Петербург» идут по графику
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Работы по подготовке газона на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») идут по графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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«Газон в
Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский». Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле «Санкт-Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.
Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия и финал. Турнир, матчи которого также пройдут в Москве, Казани и Сочи, пройдет с 17 июня по 2 июля.
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