Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику

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«Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12—13 июня , они будут выполнены за счет футбольного клуба «Зенит». Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК «Зенит».

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1). Третий тестовый матч между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион «Петровский». Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле «Санкт-Петербурга» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия и финал. Турнир, матчи которого также пройдут в Москве, Казани и Сочи, пройдет с 17 июня по 2 июля.