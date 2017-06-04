Сборная Венесуэлы победила США и вышла в полуфинал ЧМ-2017 U20

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Встреча проходила в Чонджу (Южная Корея) на стадионе «Чонджу Ворлд Кап».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время игроки команды Венесуэлы сумели вырвать победу: на 96-й минуте отличился Адальберто Пеньяранда, на 116-й минуте Науэль Феррареси удвоил преимущество номинальных хозяев, а минуту спустя Джереми Эбобисс отыграл один мяч.

Сборная Венесуэлы вышла в полуфинал чемпионата мира — 2017 U20, где сыграет с победителем пары Португалия — Уругвай.