Сборная Венесуэлы победила США и вышла в полуфинал ЧМ-2017 U20
Сборная Венесуэлы победила команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2017 U20.
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Встреча проходила в Чонджу (Южная Корея) на стадионе «Чонджу Ворлд Кап».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время игроки команды Венесуэлы сумели вырвать победу: на 96-й минуте отличился Адальберто Пеньяранда, на 116-й минуте Науэль Феррареси удвоил преимущество номинальных хозяев, а минуту спустя Джереми Эбобисс отыграл один мяч.
Сборная Венесуэлы вышла в полуфинал чемпионата мира — 2017 U20, где сыграет с победителем пары Португалия — Уругвай.
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