Алаба получил травму колена
Защитник «Баварии» Давид Алаба может пропустить ближайшие матчи сборной Австрии.
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Видимо, что-то случилось...
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24-летний игрок повредил колено на тренировке и пропустил ряд занятий, поэтому может пропустить встречу отборочного турнира ЧМ-2018 с Ирландией 11 июня.
Ранее Австрия потеряла Алессандро Шепфа, Марко Арнаутовича, Марселя Забитцера и Штефана Ильзанкера.
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