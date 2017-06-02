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2 июня 2017, 19:13 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Алаба получил травму колена

Защитник «Баварии» Давид Алаба может пропустить ближайшие матчи сборной Австрии.

Защитник Баварии Давид <span class=error>Алаба</span> может пропустить ближайшие матчи сборной Австрии. Увеличить
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24-летний игрок повредил колено на тренировке и пропустил ряд занятий, поэтому может пропустить встречу отборочного турнира ЧМ-2018 с Ирландией 11 июня.

Ранее Австрия потеряла Алессандро Шепфа, Марко Арнаутовича, Марселя Забитцера и Штефана Ильзанкера.

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