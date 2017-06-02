Основной вратарь сборной Дании не сыграет с Казахстаном
Голкипер сборной Дании и английского «Лестера» Каспер Шмейхель пропустит отборочный матч чемпионата мира-2018 против Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный твиттер Футбольного союза Дании.
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Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы и начнется в 22:00 по астанинскому времени.
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