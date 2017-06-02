Основной вратарь сборной Дании не сыграет с Казахстаном

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из-за растяжения мышц бедра Шмейхель не сыграет в товарищеском матче против сборной Германии 6 июня и в отборочной игре чемпионата мира-2018 с Казахстаном 10 июня. Вместо него главный тренер сборной Дании Оге Харейде вызвал вратаря голландского «Утрехта» Давида Йенсена. Также в составе у датчан числятся еще два голкипера — Фредерик Рённов («Брондбю») и Йеспер Хансен («Люнгбю»).



Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы и начнется в 22:00 по астанинскому времени.