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2 июня 2017, 19:07 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Основной вратарь сборной Дании не сыграет с Казахстаном

Голкипер сборной Дании и английского «Лестера» Каспер Шмейхель пропустит отборочный матч чемпионата мира-2018 против Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный твиттер Футбольного союза Дании.

Голкипер сборной Дании и английского <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Каспер</span> Шмейхель пропустит отборочный матч чемпионата мира-2018 против Казахстана сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный <span class=error>твиттер</span> Футбольного союза Дании. Увеличить
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Из-за растяжения мышц бедра Шмейхель не сыграет в товарищеском матче против сборной Германии 6 июня и в отборочной игре чемпионата мира-2018 с Казахстаном 10 июня. Вместо него главный тренер сборной Дании Оге Харейде вызвал вратаря голландского «Утрехта» Давида Йенсена. Также в составе у датчан числятся еще два голкипера — Фредерик Рённов («Брондбю») и Йеспер Хансен («Люнгбю»).

Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

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