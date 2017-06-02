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2 июня 2017, 1:16 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

УЕФА намерен добиться проведения чемпионата мира — 2030 в Европе

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация намерена добиться проведения чемпионата мира — 2030 в Европе.

Президент <span class=error>УЕФА</span> <span class=error>Александер</span> <span class=error>Чеферин</span> сообщил что организация намерена добиться проведения чемпионата мира — 2030 в Европе. Увеличить
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«В 2030 году настанет очередь Европы. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы ЧМ-2030 состоялся именно здесь», — цитирует Чеферина Associated Press.

В 2018 году чемпионат мира примет Россия, но два следующих турнира состоятся за пределами Европы: Катар является хозяином ЧМ-2022, а в 2026 году турнир, скорее всего, примет Северная Америка.

Стремление УЕФА столкнётся с серьёзной концуренцией со стороны Китая, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин обозначил приоритет по усилению влияния страны в мировом футболе.
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