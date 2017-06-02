К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В 2030 году настанет очередь Европы. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы ЧМ-2030 состоялся именно здесь», — цитирует Чеферина Associated Press.

В 2018 году чемпионат мира примет Россия, но два следующих турнира состоятся за пределами Европы: Катар является хозяином ЧМ-2022, а в 2026 году турнир, скорее всего, примет Северная Америка.

Стремление УЕФА столкнётся с серьёзной концуренцией со стороны Китая, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин обозначил приоритет по усилению влияния страны в мировом футболе.