Умер лайнсмен, засчитавший гол Марадоны рукой в матче с Англией на ЧМ-1986

Судья известен в первую очередь тем, что совместно с Али Бен Наcсером из Туниса ошибочно засчитал гол Диего Марадоны в матче ¼ финала ЧМ-1986 Аргентина — Англия (2:1).

Любопытно, что всего через четыре минуты, на 55-й минуте матча, Марадона забил гол, который позже назовут голом столетия — он был признан лучшим мячом чемпионатов мира прошлого века по результатам опроса на сайте ФИФА. Тогда Диего убежал в чужую штрафную со своей половины поля, преодолев 60 метров и обыграв пятерых полевых игроков сборной Англии, прежде чем отправил мяч в сетку ворот. На послематчевой конференции автор гола заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога». Аргентина дошла до финала турнира, где выиграла у ФРГ (3:2).

«Выражаем свои искренние соболезнования семье Богдана Дотчева, который ушел из этого мира в понедельник на 81-м году жизни», — говорится в заявлении Болгарского футбольного союза.