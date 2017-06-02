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2 июня 2017, 0:12 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

Мексика, Италия и США в ¼ финала молодежного чемпионата мира

На молодежном чемпионате мира по футболу (U20), который проходит в Южной Корее определились все четвертьфиналисты.

На молодежном чемпионате мира по футболу (U20) который проходит в Южной Корее определились все <span class=error>четвертьфиналисты</span>. Увеличить
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Сборная Мексики в матче 1/8 финала минимально одолела команду Сенегала — 1:0.

В другом матче команда Италии оказалась сильнее французской сборной, обыграв ее со счетом 2:1.

А вот американцы разгромили сверстников из Новой Зеландии — 6:0.

Четвертьфинальные поединки, будут сыграны 4 и 5 июня.

Состав пар выглядит следующим образом:

Венесуэла — США.

Португалия — Уругвай.

Италия — Замбия.

Мексика — Англия.

Мировое первенство закончится 11 июня.
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