Мексика, Италия и США в ¼ финала молодежного чемпионата мира
На молодежном чемпионате мира по футболу (U20), который проходит в Южной Корее определились все четвертьфиналисты.
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Сборная Мексики в матче 1/8 финала минимально одолела команду Сенегала — 1:0.
В другом матче команда Италии оказалась сильнее французской сборной, обыграв ее со счетом 2:1.
А вот американцы разгромили сверстников из Новой Зеландии — 6:0.
Четвертьфинальные поединки, будут сыграны 4 и 5 июня.
Состав пар выглядит следующим образом:
Венесуэла — США.
Португалия — Уругвай.
Италия — Замбия.
Мексика — Англия.
Мировое первенство закончится 11 июня.
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