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1 июня 2017, 22:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Оге Харейде: Матч против Казахстана важен для будущего сборной Дании

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Казахстаном, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sn.dk.

Главный тренер сборной Дании <span class=error>Оге</span> <span class=error>Харейде</span> прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Казахстаном сообщает Sports.kz со ссылкой на Sn.dk. Увеличить
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— Матч против Казахстана важен как для будущего сборной Дании в целом, так и для каждого игрока в отдельности. Это само по себе должно быть хорошей мотивацией и вдохновением. У парней закончился сезон, но они все равно рады играть в футбол и гордятся тем, что выступают за сборную Дании. Мы проведем сразу два матча — с Германией и Казахстаном — это дополнительная мотивация, — отметил Харейде.

Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом этой встречи датчан: коэффициент на их победу — 1,54.

После пяти туров Дания с семью очками идет на третьем месте группы «F», а Казахстан с двумя баллами на шестом.

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Новости Чемпионата мира

Сборная Дании назвала состав на матч с Казахстаном

Сборная Дании назвала состав на матч с Казахстаном

Главный тренер национальной сборной Дании Оге Харейде определился с финальным списком игроков, заявленных на отборочный матч чемпионата мира-2018 против команды Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Дании.
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