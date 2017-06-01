Оге Харейде: Матч против Казахстана важен для будущего сборной Дании
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Казахстаном, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sn.dk.
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— Матч против Казахстана важен как для будущего сборной Дании в целом, так и для каждого игрока в отдельности. Это само по себе должно быть хорошей мотивацией и вдохновением. У парней закончился сезон, но они все равно рады играть в футбол и гордятся тем, что выступают за сборную Дании. Мы проведем сразу два матча — с Германией и Казахстаном — это дополнительная мотивация, — отметил Харейде.
Матч Казахстан — Дания состоится 10 июня в Алматы. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом этой встречи датчан: коэффициент на их победу — 1,54.
После пяти туров Дания с семью очками идет на третьем месте группы «F», а Казахстан с двумя баллами на шестом.
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