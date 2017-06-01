Волонтеры проверили нижегородский аэропорт на готовность к пиковым нагрузкам ЧМ-2018

«Уровень готовности аэропорта Стригино волонтеры оценили высоко. Здесь уже есть все, что необходимо для комфортного пребывания маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, 400 волонтеров создавали ситуацию, сравнимую с той нагрузкой, которая ожидается в периоды массового пребывания болельщиков во время матчей ЧМ-2018. Половина волонтеров тестировала регистрацию, прохождение паспортного контроля, зон досмотра и вылета, а также выход на посадку. Вторая группа проверила работу оборудования и сотрудников аэропорта на входе в здание. Подобные испытания будут продолжены.

Международный аэропорт Нижний Новгород обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В рамках подготовки к ЧМ2018 в аэропорту был открыт новый терминал, объем инвестиций в сооружение которого составил более 4 млрд руб. Площадь терминала аэропорта — 27,8 тыс. кв. м., пропускная способность — более 1,5 млн чел. в год. Терминал оснащен 4 телескопическими трапами, 18 интроскопами, 17 стойками регистрации, 4 багажными каруселями, а также другим современным технологическим оборудованием, для работы на котором персонал прошел специальную подготовку.