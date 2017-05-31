Мутко назвал Екатеринбург лидером по готовности к ЧМ-2018
Вместе с
Ростовом-на-Дону и Калининградом.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, лучше всех подготовлен
«В хорошей степени готовности и Нижний Новгород с Волгоградом. Самара и Саранск тоже идут по своему графику. У нас вообще проблемы были только с теми аренами, что строили сами заказчики, то есть города — в
Мундиаль впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград,
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