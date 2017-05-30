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30 мая 2017, 16:52 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

В Подмосковье на подготовку к ЧМ-2018 потратят 4 млрд рублей

На мероприятия по подготовке Московской области к чемпионату мира по футболу 2018 года выделено 4 млрд рублей, передавало АГН «Москва».

«В рамках ЖКХ предусмотрено 125 мероприятий по ремонту фасадов на пути следования, также 11 мероприятий у Министерства энергетики — это капитальный ремонт наружного освещения на основных дорогах», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков на заседании правительства Московской области.

Кроме того, будет проведено 14 мероприятий по благоустройству пешеходных зон, пять — туристических зон. Также приводим в соответствие дорожную инфраструктуру.

В ходе подготовки области к чемпионату мира проводились исследования маршрутов движения команд, болельщиков, по каждому направлению составлены дорожные карты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области к чемпионату мира по футболу подготовят 17 тренировочных баз.

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году — финальная часть чемпионата мира по футболу FIFA впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.
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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все подрядные организации в Подмосковье, возводящие спортобъекты для нужд чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июне — июле 2018 года, приступили к работам. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов в ходе заседания правительства Московской области.
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