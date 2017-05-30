Португалия обыграла Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ U20
Сыграны два матча 1/8 финала молодёжного чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который проходит в Южной Корее.
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Хозяева турнира встречались с Португалией и уступили (1:3). В составе победителей дубль оформил Бруну Шадаш, а ещё один мяч на счету Бруну Кошты. У Южной Кореи гол престижа в активе Ли Сан Хона.
В другом матче Венесуэла в дополнительное время обыграла сверстников из Японии. Единственный гол на 108-й минуте забил Янхель Эррера.
31 мая состоятся ещё три матча 1/8 финала.
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