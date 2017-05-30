Все подрядчики строительства объектов в Подмосковье к ЧМ-2018 по футболу начали работы

«На сегодняшний день все подрядные организации, которые задействованы в строительстве спортивных площадок к чемпионату мира по футболу в 2018 году, вышли на работы», — сказал он.

Власти Подмосковья будут контролировать ход работ через специальную информационную систему АНО «Арена-2018», напомнил он. В это системе будут работать региональные министерства строительного комплекса, физической культуры и спорта, государственного управления, информационных технологий и связи, администрации муниципальных образований, сама АНО «Арена-2018» и подрядные организации. Подрядчики уже разместили в системе графики производственных работ, утвержденные областным минстроем и администрациями, добавил Пахомов.

«Еженедельно каждый подрядчик должен вносить данные о фактическом исполнении работ. Также в еженедельном режиме АНО “Арена-2018” будет подтверждать или опровергать факт выполненных работ», — продолжил глава стройкомплекса Подмосковья. В системе будут отображаться основные сведения по каждому объекту: вид работ, факт их выполнения, количество задействованных людей и общая готовность объекта.

Все этапы строительства будут зафиксированы на фото, на каждом объекте будут установлены веб-камеры, добавил Пахомов.

Что предстоит сделать

Министерство строительного комплекса региона планирует, что в этом году будут сданы 2 площадки: на базе стадионов «Сатурн» в Раменском районе и «Авангард» в Домодедове. Остальные 9 объектов будут сданы в 2018 году, отметил Пахомов.

Остальные объекты спортивной инфраструктуры расположены в Бронницах, Долгопрудном, Дедовске, Лобне, Солнечногорске, Химках, а также Дмитровском, Истринском и Наро-Фоминском районах.

Правительство Московской области предусмотрело в госпрограмме «Спорт Подмосковья» на реконструкцию и строительство вспомогательных спортивных площадок для чемпионата мира 1,4 трлн. рублей. Из них 741,3 млн рублей — федеральные средства, 564,3 млн рублей — средства бюджета Московской области и 97,3 — средства муниципальных образований Подмосковья.