Завершен монтаж покрытия кровли арены в Калининграде к футбольному ЧМ-2018

В апреле постановлением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию арены в Калининграде был перенесен на 2018 год.

«В Калининграде полностью завершены работы по монтажу мембранного покрытия кровли. Козырек кровли еще предстоит оформить прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша будущей арены к ЧМ-2018 выглядит сейчас так, как намечено проектировщиками. Полным ходом ведутся работы по формированию будущего футбольного поля — готово больше половины так называемого щебеночно-песчаного основания», — говорится в сообщении.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.