Завершен монтаж покрытия кровли арены в Калининграде к футбольному ЧМ-2018
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Завершен монтаж мембранного покрытия кровли стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
В апреле постановлением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию арены в Калининграде был перенесен на 2018 год.
«В Калининграде полностью завершены работы по монтажу мембранного покрытия кровли. Козырек кровли еще предстоит оформить прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша будущей арены к ЧМ-2018 выглядит сейчас так, как намечено проектировщиками. Полным ходом ведутся работы по формированию будущего футбольного поля — готово больше половины так называемого
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде,
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter