Игроки «Краснодара» Гранквист и Классон вызваны в сборную Швеции на матч отбора ЧМ
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» Андреас Гранквист и Виктор Классон приглашены в сборную Швеции на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Франции и товарищескую игру с командой Норвегии, сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза.
Матч с французами пройдет 9 июня в Стокгольме, а товарищеская игра с норвежцами состоится 13 июня в Осло.
После пяти матчей сборная Швеции с 10 очками занимает второе место в отборочной группе A, отставая на три балла от команды Франции.
Гранквист в прошедшем сезоне провел в составе «Краснодара» 43 матча и забил три мяча. В активе Классона, перешедшего в стан «быков» в январе этого года, 18 игр и пять голов.
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