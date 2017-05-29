Игроки «Краснодара» Гранквист и Классон вызваны в сборную Швеции на матч отбора ЧМ

Матч с французами пройдет 9 июня в Стокгольме, а товарищеская игра с норвежцами состоится 13 июня в Осло.

После пяти матчей сборная Швеции с 10 очками занимает второе место в отборочной группе A, отставая на три балла от команды Франции.

Гранквист в прошедшем сезоне провел в составе «Краснодара» 43 матча и забил три мяча. В активе Классона, перешедшего в стан «быков» в январе этого года, 18 игр и пять голов.