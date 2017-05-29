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29 мая 2017, 11:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу физически не сможет провести хотя бы по матчу на каждом из стадионов чемпионата мира — 2018 до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах — Волгограде Самаре Саранске Нижнем Новгороде <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> Калининграде и Екатеринбурге. Увеличить
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К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах — Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. На четырех аренах, которые в июне примут Кубок конфедераций, уже проводятся матчи — в Санкт-Петербурге, Москве («Спартак»), Сочи и Казани. Стадион «Лужники» в Москве находится на завершающей стадии реконструкции.

«Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет — всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадиона», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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Начались работы по благоустройству территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального подрядчика компании «Синара-Девелопмент».
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