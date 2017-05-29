Мутко: Провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу физически не сможет провести хотя бы по матчу на каждом из стадионов чемпионата мира — 2018 до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах — Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде,
«Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет — всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадиона», — сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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