Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

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К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в семи городах — Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. На четырех аренах, которые в июне примут Кубок конфедераций, уже проводятся матчи — в Санкт-Петербурге, Москве («Спартак»), Сочи и Казани. Стадион «Лужники» в Москве находится на завершающей стадии реконструкции.

«Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет — всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадиона», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.