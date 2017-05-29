В Екатеринбурге определили охраняемые зоны к ЧМ-2018

Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017 определил список контролируемых зон. В Екатеринбурге объекты ЧМ-2018 будут взяты под усиленный контроль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так в документе, опубликованном в «Российской газете» указано, что такими объектами в Екатеринбурге станут строящийся стадион «Екатеринбург Арена», где будут проходить игры, а также стадион «Уралмаш», и другие тренировочные площадки на улицах Комвузовская, 9 (СК «Урал»)и Краснофлотцев, 48 (СК «Калининец»).

Также в списке контролируемых объектов указаны территории площадок для проведения фестивалей болельщиков. В Екатеринбурге под охрану будет взят Центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского.

Как сообщало ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом 2018 года. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018.