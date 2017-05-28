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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29894371/
28 мая 2017, 15:04 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

США, Сенегал и Саудовская Аравия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборные США и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира.

Сборные США и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира. Увеличить
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В другой встрече Сенегал и Эквадор обошлись без голов.

Таким образом, американцы и сенегальцы вышли в плей-офф с первого и второго мест соответственно, а команда Саудовской Аравии вошла в четверку лучших коллективов, занявших третьи места, и тоже сыграет в плей-офф.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Группа F

США — Саудовская Аравия — 1:1 (1:0)

Голы: Леннон, 40 (1:0). Аль-Амри, 74 (1:1).

Предупреждение: Картер-Викерс, 40.

Удаление: Картер-Викерс ©, 45.

Судья: Аро (Перу).

Тэджон. Стадион «Тэджон Стэдиум». 5460 зрителей.

Сенегал — Эквадор — 0:0

Предупреждение: Дианье, 68.

Удаление: Дианье ©, 90+3.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Чонджу. Стадион «Чонджу Стэдиум». 11047 зрителей.
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