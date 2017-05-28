США, Сенегал и Саудовская Аравия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира
Сборные США и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата мира.
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В другой встрече Сенегал и Эквадор обошлись без голов.
Таким образом, американцы и сенегальцы вышли в
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Группа F
США — Саудовская Аравия — 1:1 (1:0)
Голы: Леннон, 40 (1:0).
Предупреждение:
Удаление:
Судья: Аро (Перу).
Тэджон. Стадион «Тэджон Стэдиум». 5460 зрителей.
Сенегал — Эквадор — 0:0
Предупреждение: Дианье, 68.
Удаление: Дианье ©, 90+3.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
Чонджу. Стадион «Чонджу Стэдиум». 11047 зрителей.
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