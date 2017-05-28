Франция и Новая Зеландия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира
Франция переиграла Новую Зеландию в матче третьего тура группового турнира молодежного чемпионата мира.
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В другой встрече Гондурас обыграл Вьетнам.
Французы и новозеландцы вышли в
Чемпионат мира.
Сборные до 20 лет.
Группа E.
Новая Зеландия — Франция — 0:2 (0:2).
Голы:
Гондруас — Вьетнам — 2:0 (0:0).
Голы: Крус, 76 (1:0). Альварес, 90+3 (2:0).
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