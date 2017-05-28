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28 мая 2017, 11:51 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Франция и Новая Зеландия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Франция переиграла Новую Зеландию в матче третьего тура группового турнира молодежного чемпионата мира.

Франция переиграла Новую Зеландию в матче третьего тура группового турнира молодежного чемпионата мира. Увеличить
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В другой встрече Гондурас обыграл Вьетнам.

Французы и новозеландцы вышли в плей-офф турнира с первого и второго мест соответственно. Гондурасцы стали третьими, но они не попадают в число четырех лучших команд, занявших третьи места, поэтому не сыграют в плей-офф.

Чемпионат мира.

Сборные до 20 лет.

Группа E.

Новая Зеландия — Франция — 0:2 (0:2).

Голы: Сен-Максимен, 22 (0:1). Сен-Максимен, 37 (0:2).

Гондруас — Вьетнам — 2:0 (0:0).

Голы: Крус, 76 (1:0). Альварес, 90+3 (2:0).
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