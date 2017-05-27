Уругвай и Италия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира
Сборная Японии сыграла вничью с Италией на групповом турнире молодежного чемпионата мира.
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В другой встрече Уругвай и ЮАР обошлись без голов.
Уругвайцы и итальянцы вышли в
Чемпионат мира.
Сборные до 20 лет.
Групповой турнир.
Группа D.
Япония — Италия — 2:2 (1:2).
Голы: Орсолини, 3 (0:1). Панико, 7 (0:2). Доан, 22 (1:2). Доан, 50 (2:2).
Чхонан. Стадион «Чхонанский спорткомплекс».
Уругвай — ЮАР — 0:0.
Инчхон. Стадион «Инчхон Стэдиум».
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