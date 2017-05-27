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27 мая 2017, 16:34 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Уругвай и Италия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Сборная Японии сыграла вничью с Италией на групповом турнире молодежного чемпионата мира.

Сборная Японии сыграла вничью с Италией на групповом турнире молодежного чемпионата мира. Увеличить
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В другой встрече Уругвай и ЮАР обошлись без голов.

Уругвайцы и итальянцы вышли в плей-офф турнира, а также путевку в следующую стадию могут получить японцы, если попадут в число четырех лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира.

Сборные до 20 лет.

Групповой турнир.

Группа D.

Япония — Италия — 2:2 (1:2).

Голы: Орсолини, 3 (0:1). Панико, 7 (0:2). Доан, 22 (1:2). Доан, 50 (2:2).

Чхонан. Стадион «Чхонанский спорткомплекс».

Уругвай — ЮАР — 0:0.

Инчхон. Стадион «Инчхон Стэдиум».
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