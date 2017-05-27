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27 мая 2017, 16:33 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Карасёв отсудил свой второй матч на чемпионате мира U20

Свой второй матч на чемпионате мира — 2017 U20, который проходит в Южной Корее, отсудил российский арбитр Сергей Карасёв.

Свой второй матч на чемпионате мира — 2017 U20 который проходит в Южной Корее отсудил российский арбитр Сергей <span class=error>Карасёв</span>. Увеличить
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В Инчхоне в рамках 3-го тура группы D встречались сборные Уругвая и ЮАР. Завершился матч вничью со счётом 0:0.

Карасёв показал четыре жёлтых карточки — по два предупреждения каждой команде. Ассистентами российского арбитра были Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

20 мая Карасёв обслуживал встречу Вануату — Мексика (2:3) и ограничился одной жёлтой карточкой.
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