Замбия и Португалия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира
Сборная Португалии обыграла Иран в матче группового турнира молодежного чемпионата мира.
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Тем не менее, замбийцы с первого места вышли в
Чемпионат мира.
Сборные до 20 лет.
Групповой турнир.
Группа C.
Португалия — Иран — 2:1 (0:1).
Голы: Шекари, 4 (0:1). Диогу Гонсалвеш, 54 (1:1). Алешандре Силва, 86 (2:1).
Инчхон. Стадион «Инчхон Стэдиум».
Гол: Дэйли, 15.
Нереализованные пенальти: Дэйли (К), 14 (вратарь), Леаль (К), 66 (мимо).
Чхонан. Стадион «Чхонанский спорткомплекс».
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