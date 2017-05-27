Замбия и Португалия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

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В другой встрече Коста-Рика выиграла у Замбии.

Тем не менее, замбийцы с первого места вышли в плей-офф, а португальцы — со второго. Костариканцы стали третьими и тоже имеют шанс сыграть в плей-офф.

Чемпионат мира.

Сборные до 20 лет.

Групповой турнир.

Группа C.

Португалия — Иран — 2:1 (0:1).

Голы: Шекари, 4 (0:1). Диогу Гонсалвеш, 54 (1:1). Алешандре Силва, 86 (2:1).

Инчхон. Стадион «Инчхон Стэдиум».

Коста-Рика — Замбия — 1:0 (1:0).

Гол: Дэйли, 15.

Нереализованные пенальти: Дэйли (К), 14 (вратарь), Леаль (К), 66 (мимо).

Чхонан. Стадион «Чхонанский спорткомплекс».