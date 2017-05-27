Скорая помощь для сборной Аргентины

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли после своего первого и, надо сказать, весьма успешного сезона в клубе принял решение уйти, чтобы возглавить сборную Аргентины. Это непростой шаг для специалиста, который впервые в карьере встал у руля европейского клуба, однако плачевное состояние дел родных «альбиселесте» разжалобило 57-летнего наставника «севильистас».

После 14 матчей отборочного турнира на чемпионат мира — 2018 команда Аргентины с 22 очками в активе находится лишь на пятом месте в группе Южной Америки.

Для второй сборной в мировом рейтинге ФИФА это явно не лучший показатель. Пятая позиция позволяет надеяться на участие в мировом первенстве в России, однако для этого еще нужно будет сыграть стыковые матчи (дома и на выезде) со сборной из Океании. А двукратные чемпионы мира с одним из лучших игроков планеты в составе должны проходить на этот турнир уверенно, как «право имеющий».

К тому же, Эквадор, который идет в таблице шестым и отстает от бело-голубых всего на два балла, уже обыгрывал «Месси и его команду» в самом начале отборочного турнира (2:0) — причем на выезде. Да, в том проигранном матче в составе «альбиселесте» не было Лионеля, добровольно отлучившего себя от сборной из-за глубоких переживаний по поводу поражения в финале Кубка Америки от чилийцев, однако это служит слабым оправданием для команды, которая располагает Анхелем Ди Марией, Эсекьелем Лавесси и Пауло Дибалой.

Теперь Эквадор поджидает своего соперника в самом последнем туре квалификации с надеждой одержать победу дома и пройти на ЧМ, но перед этим испытанием аргентинцам предстоит провести еще три встречи — с Уругваем, Венесуэлой и Перу.

И если две последних команды в теории не должны доставить бело-голубым проблем, то сборная Луиса Суареса, в данный момент находящаяся на втором месте в отборочной группе Южной Америки, вполне способна добиться на своем поле успеха даже над сверхмотивированными аргентинцами, так что бело-голубые весьма вовремя решили вопрос с назначением высококлассного главного тренера.

Сампаоли доказал свою состоятельность в качестве наставника национальной команды по работе со сборной Чили, которая при нем завоевала свой первый трофей в истории — Кубок Америки, по иронии судьбы обыграв в финале именно Аргентину.

Насыщенная полузащита из четырех человек, которая выстраивается «ромбом» и во время атаки активно помогает забивать «форварду-наконечнику», а во время обороны организованно опускается на помощь к защитникам, принесла Сампаоли успех не только в сборной Чили, но и во всех клубах, где он работал.

В частности, это команда «Универсидад де Чиле», которая в первый же сезон при аргентинском специалисте выиграла оба чемпионата страны — Апертуру и Клаусуру, а также одержала первую в своей истории победу в международном турнире — Южноамериканском кубке.

Цитата С испанской «Севильей» Сампаоли сумел сразу финишировать на четвертой позиции в Примере после неразлучной троицы «Реал» — «Барселона» — «Атлетико», несмотря на упорное сопротивление со стороны «Вильярреала», «Реал Сосьедада» и «Атлетика» из Бильбао.

А на международной арене красно-белые наконец-то сумели преодолеть порог группового этапа Лиги чемпионов, чего им никак не удавалось добиться с предыдущим тренером Унаи Эмери, при котором команда регулярно вылетала с третьего места в группе и отправлялась в очередной раз брать Лигу Европы.

Неудивительно, что «нервионцы», в которых приход Сампаоли будто вдохнул новую жизнь, всеми силами сопротивлялись уходу тренера в сборную Аргентины. При появлении слухов о подобной рокировке на официальном сайте «Севильи» было размещено заявление:

«В свете появившейся информации о возможном интересе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) к Хорхе Сампаоли, контракт которого с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2018 года, мы отправили письмо AFA, в котором сказано, что если эта информация соответствует действительности, «Севилья» расценивает эти действия как неуважительные.

Любые встречи и переговоры по поводу расторжения контракта Сампаоли с «Севильей» неприемлемы, в связи с этим клуб без колебаний будет отстаивать свои права.

Однако Сампаоли уже настроился возглавить родную сборную и оставался непреклонен, практически в каждом интервью повторяя, что мечтает поработать со своим блистательным соотечественником Лионелем Месси.

«Мечтаю каждый день работать с Месси и следить за его действиями с кромки поля. Это нечто уникальное.

Лео сейчас в невероятной форме. Кому бы не хотелось работать с ним? Я сравниваю эпоху Месси с теми временами, когда Диего Марадона был в своей лучшей форме. Когда Месси в форме, его команде очень трудно проиграть, — заявил тренер в интервью ESPN.

О своем уходе наставник красно-белых объявил даже раньше, чем клуб и сборная договорились о его «трансфере»:

«Стану ли я тренером сборной Аргентины, не совсем зависит от меня. Аргентина должна уладить контрактные вопросы с “Севильей”. А я не могу помогать в этом Аргентине. Федерация футбола страны обязана уважать мои обязательства по контракту с клубом».

В рамках проявления уважения к клубным обязательствам Сампаоли «Севилья» требовала от AFA выплаты компенсации в €1,5 млн за досрочный разрыв контракта, действующего до лета 2018 года. В итоге стороны все же пришли к соглашению, и на официальном сайте клуба появилось объявление о том, что 1 июня будут подписаны все необходимые документы для расторжения договора с тренером. Финансовые детали сделки остались нераскрыты: в сообщении клуба лишь промелькнула фраза о том, что во время переговоров стороны ни разу не затронули тему о сумме отступных за досрочное прекращение тренерского договора.