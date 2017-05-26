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26 мая 2017, 16:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Начались работы по благоустройству территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального подрядчика компании «Синара-Девелопмент».

«Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки, также для благоустройства на “Екатеринбург-Арене” будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 500 кв. м. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что работы планируется завершить осенью 2017 года.

Там отметили, что на территории спорткомплекса высадят крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. «На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды», — сообщили в компании.

«На стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, в настоящее время строители приступили к монтажу дренажной системы: специальным образом выкладываются перфорированные трубы, слив воды из которых будут обеспечивать расположенные по периметру поля трубопроводы и колодцы», — сказал гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. По его словам, поле к посеву травы закончат готовить в июле.

На строительной площадке «Екатеринбург-Арены» продолжаются работы по остальным направлениям: отделочные работы на трибунах и в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и систем. Закончена установка профилированных листов на готовые металлоконструкции крыши, начаты работы по монтажу эластичного мембранного покрытия, выполненного из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости, что обеспечит надежность и прочность крыши.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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