Начались работы по благоустройству территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

«Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки, также для благоустройства на “Екатеринбург-Арене” будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 500 кв. м. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что работы планируется завершить осенью 2017 года.

Там отметили, что на территории спорткомплекса высадят крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. «На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды», — сообщили в компании.

«На стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, в настоящее время строители приступили к монтажу дренажной системы: специальным образом выкладываются перфорированные трубы, слив воды из которых будут обеспечивать расположенные по периметру поля трубопроводы и колодцы», — сказал гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. По его словам, поле к посеву травы закончат готовить в июле.

На строительной площадке «Екатеринбург-Арены» продолжаются работы по остальным направлениям: отделочные работы на трибунах и в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и систем. Закончена установка профилированных листов на готовые металлоконструкции крыши, начаты работы по монтажу эластичного мембранного покрытия, выполненного из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости, что обеспечит надежность и прочность крыши.