Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29876946/
26 мая 2017, 11:44 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Операторы связи вложили 4 млрд руб. в единые антенные системы на стадионах ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Операторы сотовой связи инвестировали 4 млрд рублей в строительство единых антенных систем на 11 стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе визита на стадион «Казань-Арена» в рамках форума ЦИПР-2017.

«Мы сделали принципиально другую модель (обеспечения связью по сравнению с Олимпиадой в Сочи — прим. ред.). В каждом стадионе проложена специальная современная единая антенная система внутри. И в эту единую антенную систему подключаются все: прежде всего операторы большой четверки, в некоторых городах есть еще пятый местный региональный оператор. Они все в нее подключаются и все работают вместе, поэтому связь здесь будет у всех хорошая», — сказал он.

Министр пояснил, что операторы делают это на свои деньги. «4 млрд рублей — это на 11 стадионах сделать единую антенную систему и всем в нее включиться», — уточнил он.

Обеспечение связью

Ростех назначен единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Реализацией проекта, который предусматривает создание системы связи и информсистем, а также поддержание их работы, занимается «дочка» Ростеха — Национальный центр информатизации. Общая сумма проекта — 11 млрд рублей.

Предполагается, что во всех 11 городах — организаторах турнира и в других городах с тренировочными аренами будет развернута единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Так, должны быть запущены сети передачи данных, телефония, спутниковая связь, профессиональная радиосвязь стандарта TETRA и сервисы для телевещателей.

В феврале стало известно, что «Мегафон» выиграл конкурс на оказание услуг связи на объектах Кубка конфедераций и чемпионата мира по договору с Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех»). Как пояснил Никифоров, «Мегафон» выиграл тендер Ростеха на обеспечение связи между городами. Сумма контракта составит более 4,251 млрд рублей. Согласно договору, «Мегафон» обеспечит связь на площади всех стадионов и на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах. Договор также предусматривает обеспечение оборудования для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах и проверки аккредитуемых лиц. Кроме того, документ предполагает создание специальной службы техподдержки для оперативного приема обращений.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

«Метрострой» не привлекал северокорейских рабочих при возведении стадиона в Петербурге

«Метрострой» не привлекал северокорейских рабочих при возведении стадиона в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Компания «Метрострой», являющаяся последним генеральным подрядчиком строительства стадиона «Санкт-Петербург», не привлекала северокорейских рабочих, сообщили ТАСС в компании.
Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Акинфеев присоединится к сборной России на сборе в Австрии позднее

"Питтсбург" в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

Операторы связи вложили 4 млрд руб. в единые антенные системы на стадионах ЧМ-2018